المبعوث الأممى لليمن يقدم إحاطة لمجلس الأمن عن جهود السلام

كتبت : هند المغربي

يقدم المبعوث الاممي الخاص لليمن هانس جروندبرج اليوم الاربعاء، إحاطه إلى مجلس الأمن حول آخر التطورات في جهود عملة السلام في اليمن، وفق مركز إعلام الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام لليمن ، هانز جروندبرج ، قام مؤخرا بزيارة مسقط والتقى وكيل الوزارة للشؤون السياسية في وزارة الخارجية العمانية ، خليفة الحارثي، وعدد من كبار المسؤولين العمانيين. وركزت المناقشات على سبل تقديم دعم منسق للأطراف في اليمن لاستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتناول المبعوث الخاص غروندبرج الخطوات التالية للاتفاق على تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن ، وتنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة من خلال سياسة سياسية بقيادة يمنية.

وذكر المبعوث الأممي أن عملية السلام يسرت من قبل الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، شدد جروندبرج على ضرورة قيام الأطراف بتقديم التسويات اللازمة لمعالجة الأولويات الفورية والطويلة الأجل وتحقيق انتقال سياسي يلبي تطلعات الرجال والنساء اليمنيين.