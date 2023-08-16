وطالب المبعوث الأمريكى فى تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الليبية ،جميع الأطراف المتقاتلة إلى الكف عن زعزعة الاستقرار ، منوها بأن ليبيا حققت تقدمًا كبيرًا في الأشهر الماضية نحو توحيد البلاد وإجراء الانتخابات وليس من مصلحة أحد إعاقة هذا التقدم .

وشدد المبعوث على أن الولايات المتحدة تنوي الاستمرار في دعم القادة الليبيين للانخراط في حوار لتوحيد البلاد وإجراء الانتخابات .

وأشار إلى أن العودة للقتال تمثل مبعث قلق دائمًا ، لكنه شدد على أن المهم حاليًا احتواء العنف فورًا، معتبرا أيضًا أن هناك مظالم مشروعة لأطراف مختلفة،لكن يمكن حلها عن طريق الحوار .

من جانب أخر، أعربت الخارجية التونسية عن عميق انشغالها بالتطورات المؤسفة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، داعية إلى تغليب لغة الحوار والتوصل إلى حل سلمي في أقرب الأوقات بما يسهم في تعزيز مقومات الأمن لا في ليبيا فحسب بل في المنطقة كلها.