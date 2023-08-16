الكهرباء: 50% من أهالى مطروح لديهم عدادات مسبوقة الدفع

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول ب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافي نجحت فى استبدال العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع بنسبة 50% من إجمالى عدد المشتركين بالمحافظة.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع بمرسي مطروح تبلغ 110 آلاف عداد فيما يبلغ عدد العدادات التقليدية 118 ألف عداد ، موضحا أنه جارى تحويل باقى العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع.

وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب حوالى 20 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن على مستوى الجمهورية، موكدا أن العدادات مسبوقة الدفع متوفرة بشركات التوزيع لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

واوضح المصدر، أن توافر العدادات مسبوقة الدفع بشركات توزيع الكهرباء ستساهم فى سرعة تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع ، موكدا أن الدولة حريصة دعم المصنعين المحليين للعدادات مسبوقة الدفع وعدم استيرادها من الخارج والاعتماد على المصانع المحلية.

وتابع المصدر أن خطة الوزارة تعتمد على الإحلال و التجديد علاوة على تغير العداد لأى مشترك يرغب فى تعديل البيانات الخاصة بالعداد سواء نقل ملكية أو زيادة قدرة العداد أو تحويله من منزلى لتجارى ، موضحا أن أى مواطن يتقاعص عن سداد فاتورتين استهلاك متتاليتين يتم رفع العداد واستبداله بآخر مسبوق الدفع.