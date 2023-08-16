اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 08:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الصين تطالب أمريكا برفع الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألومنيوم

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 07:18 م
الصين تطالب أمريكا برفع الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألومنيوم الولايات المتحدة والصين
وكالات

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طالبت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، بأن ترفع الولايات المتحدة على الفور الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم الصينية.

جاءت تعليقات الوزارة رداً على لجنة لتسوية المنازعات تابعة لمنظمة التجارة العالمية بعدما خلصت إلى أن الصين تفرض رسوماً إضافية على بعض الواردات من الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن الصين علمت بما توصلت له لجنة منظمة التجارة العالمية وتدرس تقريرها، مضيفة أن السبب الأساسي يكمن في "السلوك الأحادي والحمائي" للجانب الأمريكي.

وتابعت قائلة: "الإجراءات المضادة التي اتخذها الجانب الصيني وفقاً للقانون هي خطوة مشروعة لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة".

 

 


الولايات المتحدة

الصين

وزارة التجارة الصينية

رسوم جمركية



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