الصعيد على رأس الاهتمامات.. استثمارات حكومية بـ35.9 مليار جنيه فى خطة 23/24

كتبت إيمان علي

خصصت الحكومة خلال خطتها لعام 23/24 لمحافظات إقليم جنوب الصعيد استثمارات حكومية تقدر بـ 35.9 مليار جنيه لتنمية محافظات الإقليم من خلال إقامة مشروعات فى مجالات متعددة، مثل استكمال إنشاء وتطوير محطات لمقاومة الجراد بأسوان، وتبطين الترع، وتجديد شبكات الصرف المغطى بسوهاج، ومزرعة جنوب الغردقة لزراعة 110 أفدنة موالح، وإنشاء طرق تنموية لربط محافظات جنوب الصعيد بالطرق الرئيسية وغرب النيل بقنا، وزيادة طاقة ميناء سفاجا، وإحلال شبكات الصرف الصحى، وتطوير المراكز الشبابية ورصف الطرق الداخلية وتجديد شبكات ومحطات الصرف الصحى.

ويتمثل نصيب المحافظات فى:

- تستحوذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد (34.2%).

- تليها محافظة الأقصر بنسبة (21.4%)، ثم محافظة سوهاج (18.3%).

- نصيب محافظتى البحر الأحمر وقنا بنسبة (14,7%) و(11.4%) على التوالى.

وحددت وثيقة الخطة المقدمة من الحكومة لمجلس النواب، والتى بدأ تنفيذها أول يوليو أهم المشروعات التنموية المستهدف تنفيذها فى إقليم جنوب الصعيد خلال عام 2023 /2024، حيث يستحوذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر (21.3%) من الاستثمارات، وتضمنت الخطة مشروعات النقل والتخزين بمحافظات جنوب الصعيد مثل إنشاء طريق بديل السادات وترميم تسريبات السد العالى بأسوان، واستكمال تنفيذ الطريق المؤدى إلى التجمعات البدوية بمحمية جبل علبة بطول 25 كم وعرض7.5م بحلايب، وتطوير وإعادة رصف الطريق الواصل بين الشيخ سالم وقرية أبو الحسن الشاذلى بطول 110 كم بالبحر الأحمر، لربط القرى بالطرق الرئيسية، واستكمال إنشاء طرق تنموية وكبارى لربط محافظات جنوب الصعيد بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل بقنا، وتنفيذ محور شمال الأقصر بطول 18 کم شاملًا تنفيذ عدد (27) عملًا صناعيًا، وزيادة طاقة ميناء سفاجا بالبحر الأحمر.