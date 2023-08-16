السيطرة على حريق مستودعات مواد قابلة للاشتعال فى العقبة بالأردن.. فيديو

وكالات

ذكر مصدر رسمي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن حريقاً شب في مستودعين تابعين لشركة العقبة اللوجستية في المنطقة الجنوبية، فجر اليوم الأربعاء، وامتد عبر مساحة كبيرة.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، يحوي المستودعان مواد قابلة للاشتعال وإطارات كاوتشوك وأجهزة كهربائية.

وتمكنت فرق الإطفاء من الدفاع المدني وآليات السلطة من السيطرة على الحريق الذي امتد منذ ساعات الفجر الأولى، وتعاملت معه بكل حرفية ومنعت انتشاره في المنطقة.

وحضر إلى موقع الحريق رئيس سلطة منطقة العقبة نايف حميدي الفايز ومحافظ العقبة خالد الحجاج للوقوف على مجريات التعامل مع الحادث.

من جانبها، أكدت مدير مديرية البيئة في السلطة المهندسة تغريد المعايطة أن الحريق اندلع في مستودعات تخزين للورق والإطارات والأجهزة الكهربائية المختلفة وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات بشرية، وسيتم حصر الأضرار المادية لاحقا كما سيتم تحديد أسباب الحريق من خلال لجنة مختصة.