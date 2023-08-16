السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بخطف طفلة ومحاولة التعدى عليها بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ا.اج" عامل بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بخطف الطفلة المجنى عليها " ر.ه.ع" ومحاولة التعدى عليها بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بخطف الطفلة المجنى عليها والتعدى عليها بدائرة مركز اخميم.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.