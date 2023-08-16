الريف المصرى: توفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة لمنتفعى الـ 1.5 مليون فدان

كتبت أسماء نصار

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، قيامها بعمليات توسعة منافذ بيع المنتجات والسلع الغذائية بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقتى المغرة وغرب المنيا.

وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، فى بيان اليوم، إلى أن عمليات توسعة منافذ بيع السلع الغذائية تأتى فى إطار جهود شركة تنمية الريف المصرى الجديد لتوفير كافة صور الدعم اللازم والخدمات الأساسية للمنتفعين بأراضى المشروع ولكى تستوعب هذه المنافذ التزايد المستمر لأعداد مرتاديها وعملائها من المنتفعين بأراضى المشروع ومن سكان المنطقتين، وكذلك حتى تتسع لأصناف وكميات مضاعفة من السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة للجمهور.

وأكد عبد الوهاب قيام منافذ بيع السلع الغذائية، التى أقامتها الشركة بمنطقتى المغرة وغرب المنيا، بتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمنتفعين بأراضى المشروع على مدار العام، وذلك بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تقل عن السوق، مؤكداً قيام الشركة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمضاعفة الكميات المعروضة بمنافذها، من أجل تلبية احتياجات جميع المواطنين من سكان مناطق المشروع والمنتفعين بأراضيه.

كما أعلن رئيس "الريف المصرى الجديد" قيام الشركة حالياً بإنشاء منافذ جديدة بكل من مناطق امتداد غرب المنيا والطور والفرافرة، وذلك لضمان وصول كافة الخدمات التى تقدمها الشركة للمنتفعين بأراضيها فى جميع مناطق ومواقع المليون ونصف المليون فدان.

وشدد عبد الوهاب ، خلال لقائه الدورى بقيادات المناطق والعاملين بمنافذ بيع المنتجات الغذائية بأراضى المشروع على ضرورة توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بأنواعها والدواجن والأسماك، وكذلك مختلف المواد والسلع الغذائية الأساسية، بما يلبى احتياجات رواد المنافذ من المستهلكين وبأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق.

كما أكد على ضرورة مواصلة فرض المتابعة اليومية من الشركة على منافذ البيع، بهدف التأكد من توافر السلع وبالأسعار المقررة، وذلك فى إطار نهج وخطة عمل شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى تفعيل الدور الاجتماعى الذى تضطلع به، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية فى حصول عملاء الشركة والمشروع على كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم من المواد الغذائية الأساسية فى محل عملهم وإقامتهم بمواقع الـ 1.5مليون فدان، وبأسعار مدعمة تساعد على التصدى لغلاء الأسعار.

و ثمن عبد الوهاب التنسيق الكامل والتعاون المثمر بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذى أثمر عن توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين، يقوم بموجبه قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بتخصيص حصة من جميع السلع الغذائية ومنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ "منافذ الريف المصرى الجديد"، بالأسعار التنافسية وبذات الجودة العالية التى تطرحها بها الوزارة فى الأسواق، ما من شأنه أن يدعم الجانب الخدمى والاجتماعى للشركة تجاه عملائها وتجاه سكان مناطق المشروع، ويعضد التعاون المشترك بين الشركة وكافة كيانات ووزارات الدولة لخدمة المنتفعين بالمشروع، ولتحقيق مستهدفاته التنموية.