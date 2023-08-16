الرئيس السيسي: "نقدم التعويض المناسب للمواطن عن الأرض أو البيت وده مبدأ"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن الدولة المصرية تتعامل بشكل واضح مع أي تعويض للمواطنين بحيث أنه لا يتعرض أي مواطن للظلم، متابعا: "فيه مبدأ للدولة أنه مفيش حد يتظلم أو يتاذي من أي إجراء للدولة.. وده مبدأ عام.. لأن المواطن ابن مصر.. الكلام دائما لو فيه حركة هتمس المواطن أو اسرته.. لازم يتعوض الأرض والبيت والزرع.. وده مبدأ عام للدولة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في لقاء مع أهالي محافظة مطروح: "مش بس على قد التنمية أو التعويض.. التعويض جزء من الموضوع.. فيه شكل تاني من الحياة جاي.. زي تأثير العلمين.. وتخيل لما الضبعة تخلص خالص ونفتتح أول جزء فيها.. هو النهاردة مش المكان ده فيه ناس بتشتغل فيه وعاملين مدرسة .. كل مشروع زي الميناء وهيكون له انعكاس لأهلينا والمنطقة الملاصقة للميناء.. كل حاجة بتتعمل لها تأثير إيجابي علينا.. يمكن يكون بطئ ومش تشوفوا بسرعة.. ولما القطار لما يجي؟!.. المنفذ بتاع السلوم ده بقالنا 4 سنين شغالين فيه.. علشان يخلي القدرة والشكل الحضاري مع الأشقاء في ليبيا يليق بالعمل.. تجار مطروح وبراني والحمام اللى بيشتغلوا وسوق كبير.. انا عشت هنا سنين وشايف ده.. واللى بنعمل حاجة تانية خالص.. احنا فيه قدرة على النمو.. والمشروعات بتاخد وقت".