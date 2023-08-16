الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل عديدة لأهالى مطروح

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن الدولة لا تتحدث عن المشروعات الجديدة إلا بعد التأكد منها أنها تحقق الإفادة للمصريين، متابعا: "عاوز اقولكم على حاجة.. مش هتكلم في موضوعات زي دي لغاية ما تخلص.. بس مشروع زي الدلتا الجديدة هل بعيدة عن المحافظة هنا؟.. طب ممكن تشغل ناس وأشغال مختلفة.. تجارة وتاخد منتجات زراعية تروح للأشقاء في ليبيا.. ودي مشروعات على أطراف المحافظة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في لقاء مع أهالي مطروح: "فيه مشروعات تانية زي توشكي وشرق العوينات.. وفيه حتت تانية لغاية لما نشوف المياه.. إجراءات الدولة والدراسات اللى بتتعمل تحقق ده.. لا نغامر بالناس في أي حاجة يكون لها مردود مش جيد على مصر.. لكن أزمة كورونا وأزمة روسيا.. مش عملنهم لكن بنتأثر بيهم".