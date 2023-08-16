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الرئيس السيسي: مشروعات التطوير فى مطروح مجرد خطوة على طريق التنمية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:20 م
الرئيس السيسي: مشروعات التطوير فى مطروح مجرد خطوة على طريق التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات فى محافظة مطروح والمنطقة الغربية في إطار البناء والتطوير، متابعا: "واخدين بالكم احنا مهتمين أوى وشغالين كويس أوي.. واقدر أقول المشاريع المستهدفة واللى بنفذها فى محافظة مطروح.. سواء مشاريع زي الموانئ أو القطار السريع.. أو المدن الجديدة.. احنا كمواطنين وطبيعة المحافظة اللى هى فيها شكل معين بتعيش بيه.. هيكون له تأثير كبير اوي خلال المرحلة دى". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في لقاء مع أهالى محافظة مطروح: "لما جيت من سنوات افتتح ميناء جرجوب جيت بالطائرة.. والنهاردة جيت بالطائرة برضه علشان اشوف شكل الدنيا عامل إزاي بعد 4 سنين.. وادى لنفسى فرصة اشوف.. فيه تطور كبير.. خطوة على الطريق.. التطور اللى بتعملوا والدولة بتعمله.. بنتكلم عن مدن جديدة وعلشان الناس تقول القطار السريع اللى هيجي لغاية جرجوب.. او هيطلع لغاية السلوم.. يعني هنستفيد إيه.. لا طبعا فيه استفادة.. وحتى مع منفذ السلوم.. الهدف تسهيل حركة التجارة مع الأشقاء في ليبيا.. وفيه منطقة لوجيستية 250 – 300 فدان جنب المنفذ.. كل فرص العمل.. بتوفر تطور وتنمى محافظة مطروح".

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