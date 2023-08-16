الرئيس السيسي للمصريين: "اطمئنوا.. بفضل الله لا نريد إلا الخير للناس ولبلدنا"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أنه يثق في قدرة الدولة على تخطي الأزمات، متابعا: "مفيش أزمة بتمر على مصر إلا بنكون متأكدين بالإرادة والعمل والتخطيط وقبل ده كله بالله.. احنا بنعمل خير.. احنا كمسئولين لا نريد إلا الخير لكل الناس ولبلدنا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في لقاء مع أهالي مطروح: " اطمئنوا بفضل الله رغم الظروف الصعبة دي.. وزي ما مرت على مصر ظروف صعبة خلال السنين اللى فاتت.. بالله والجهد والإرادة بنعبر التحديات زي ما حصل في 67 وفى 73 عبرنا.. وحاجات أخري بالمستوي اللى هو اللى يخلي الناس تقول يا تري هنقدر نتغلب على الأزمة دي ولا لا.. لازم تكونوا متأكدين.. احنا كمصريين.. الدولة مش لوحدها هتعبر الأزمات.. بيكم وبكل المصريين وفهم الناس وتحمل الناس.. نقدر نعدى".