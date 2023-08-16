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الرئيس السيسي: "بنحاول بكل قدرة نقلل من تأثير الأزمة الاقتصادية على المواطنين"

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:27 م
الرئيس السيسي: "بنحاول بكل قدرة نقلل من تأثير الأزمة الاقتصادية على المواطنين" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية سوف تكون قادرة على تخطي الوضع الاقتصادي الحالي، متابعا: "الظرف الاقتصادي الظرف ده هينتهي.. لازم مش علشان انا موجود.. دي حكمة ربنا في الدنيا والمجتمع والعالم.. نقابل التحديات بالجهد والتخطيط والإرادة.. احنا في صراع مع ظروفنا.. والظرف الاقتصادي تحدي واحنا مصرين بفضل الله سبحانه وتعالي وقادرين على تخطي هذا الظرف". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته مع أهالي محافظة مطروح: "موضوع الناس متأثرة بيه أنا عارف.. والأسعار مرتفعة وانا عارف.. بنحاول بكل قدرة نقلل من تأثير الأزمة دي خاصة المواطنين اللى ظروفهم صعبة".

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