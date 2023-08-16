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الرئيس السيسي: الدولة أعدت خطة توفير المياه للمناطق الساحلية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:38 م
الرئيس السيسي: الدولة أعدت خطة توفير المياه للمناطق الساحلية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة أعدت خطة لصالح توفير المياه للمناطق الساحلية، موضحًا: "كمان المناطق الداخلية لو فيها أبار نساهم ونساعد أن نعمل الآبار كى تصل لكم المياه الجيدة" .

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته لأهالى سيناء :"محطة المياه الموجودة 150 ألف متر مكعب في مدينة العلمين، وهنا برنامج لمحطات أخرى كى توفر المياه للمدن الساحلية، وليس هناك أزمة مياه شرب في مطروح، وقمنا بعمل محطة تكفى مدينة مطروح، والتطورات التي تشهدها".

وتابع الرئيس السيسي :"نحن لسنا كتل جنب بعضها وأقدر أعمل برنامج في سيوة لأنها واحة على بعضها وكذلك في العلمين ورأس الحكمة ومطروح والسلوم ولكن النجوع الصغيرة للغاية إذا كان هناك مياه آبار نقدر نعمل، لكن صعب أن أوزع على نطاق أكبر محافظة في مصر الوادى الجديدة ومطروح وبالتالي ماقدرش نعمل مياه مستقرة ومظبوط إلا إذا كان هناك تكتلات سكنية مظبوطة مثل حي فيه 10 آلاف ساكن ".

 

 

 


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