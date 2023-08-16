وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 4 آلاف و324 دبابة و8 آلاف و380 من المركبات المدرعة و5 آلاف و152 من النظم المدفعية و714 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و485 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و314 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و614 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 773 من المعدات الخاصة و4 آلاف و248 طائرة مسيرة وإسقاط 1404 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقامت بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.