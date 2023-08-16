أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 255 ألفا و570 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير من العام الماضى.
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 4 آلاف و324 دبابة و8 آلاف و380 من المركبات المدرعة و5 آلاف و152 من النظم المدفعية و714 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و485 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و314 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و614 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 773 من المعدات الخاصة و4 آلاف و248 طائرة مسيرة وإسقاط 1404 من صواريخ كروز".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقامت بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وفى سياق متصل، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية تصدت لهجوم روسي بالقرب من أفدييفكا، حيث تم تسجيل حوالي 30 اشتباكا قتاليا على طول خط المواجهة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الهيئة قولها - في بيان لها - "في قطاع أفدييفكا، شن الروس هجمات فاشلة جنوب أفدييفكا، منطقة دونيتسك، ونفذ الروس غارات جوية في منطقة أفدييفكا ونيفيلسك. وأكثر من 10 مدن، بما في ذلك نوفوكالينوف، سيمينيفكا، ياسنوبروديفكا ، كارليفكا ونيفيلسك في منطقة دونيتسك، لقصف مدفعي".
وأضاف البيان "شنت روسيا الليلة الماضية، هجوما على أوكرانيا، باستخدام طائرات بدون طيار من طراز شاهد -136 / 131 هجومية أحادية الاتجاه، ويجرى حاليا توضيح التقارير المتعلقة بنتائج هذا الهجوم.. كما شن الروس 42 هجوما صاروخيا و56 ضربة جوية ونفذوا 36 هجوما من طراز ميلرز على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال، وأضرار بالمباني السكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية".
وأشارت إلى أن القوات الجوية الأوكرانية شنت - خلال الساعات الـ24 الماضية - 7 ضربات على مناطق تمركز فيها عسكريون وأسلحة ومعدات روسية.. ولا يزال احتمال قيام الروس بشن ضربات صاروخية وجوية على أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا مرتفعا.
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