أوكرانيا: تصدير أكثر من 3.1 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية خلال العام

أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية، تصدير 3.122 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية خلال العام التسويقى 2024/2023 "من 1 يوليو و 14 أغسطس 2023".
وذكرت الوزراة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء - أنه على وجه الخصوص، صدرت أوكرانيا 1.250 مليون طن من القمح و385 ألف طن من الشعير و1.481 مليون طن من الذرة.
وأضافت "أنه في أول 14 يوما من أغسطس 2023، صدرت أوكرانيا 848000 طن من الحبوب والمحاصيل البقولية (948000 طن في أول 15 يوما من أغسطس 2022) بما في ذلك 429000 طن من القمح".
وأشار البيان إلى أنه - في عام التسويقي 2023/ 2024 - صدرت أوكرانيا 14.9 ألف طن من الدقيق (5.8 ألف طن خلال نفس الفترة في 2022 /2023).
وكان السفير الروسى لدى واشنطن أناتولى أنطونوف، أكد أن الإدارة الأمريكية تدير حملة إعلامية للتعتيم على مسئوليتها عن إفشال اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وقال أنطونوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إن "محاولات واشنطن الضغط على الدول النامية لإقناع روسيا بالعودة إلى صفقة الحبوب، جزء من حملة إعلامية لتشويه حقيقة الأمور".. مضيفا أن "الولايات المتحدة تحاول التملص من مسؤوليتها عن الإخفاقات في تنفيذ الاتفاقات.. فضلا عن أن محاولات إقناع روسيا بالعودة إلى مبادرة البحر الأسود لا معنى لها".
تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
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