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التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا للاستعلام عن أحقية موظفى الجهاز الإدارى بالترقية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:22 ص
التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا للاستعلام عن أحقية موظفى الجهاز الإدارى بالترقية الدكتور صالح الشيخ
كتبت ريهام الباشا

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أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الموقع الإلكتروني https://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx ، والذي يمكن الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.
 
من الجدير بالذكر أن الموقع يتضمن أيضا الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقية رقم 155 لسنة 2022.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

التنظيم والإدارة

ترقيات



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