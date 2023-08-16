البابا تواضروس يلقى العظة الإسبوعية من كتدرائية البشارة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

وصل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كتدرائية البشارة والملاك غبريال بمحور المحمودية غرب الإسكندرية، لحضور صلاة النهضة الروحية بمناسبة صوم السيدة العذراء.

وذلك فى إطار الإجتماع الإسبوعى يوم الأربعاء من كل أسبوع، حيث يلقى البابا العظة الأسبوعية من الإسكندرية، بحضور القمص إبرام إميل الوكيل البابوى بالإسكندرية والأنبا بافلى رئيس كنائس قطاع شرق، والأنبا إيلاريون رئيس كنائس قطاع غرب الإسكندرية وعدد من الأباء الكهنة والحضور بالكنيسة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد التقى اليوم فى المقر البابوي بالإسكندرية، مديري ومسؤولي المدارس التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية بحضور نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوى بالإسكندرية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

وألقى الأب القمص أندراوس متى وكيل الكلية في بداية اللقاء، كلمة عرض خلالها تقييمًا للسنة الدراسية المنتهية، وما تم إنجازه فيها والذي كان من أبرزها وصول عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 58 عضوا.

وأدار قداسة البابا حوارًا مع أعضاء هيئة التدريس تضمن مقترحاتهم، بخصوص تطوير منظومة الكلية، منها بينها آليات اكتشاف مواهب وقدرات الطلبة وكيفية الاستفادة منها.