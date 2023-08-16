الأمطار الغزيرة تغلق 800 طريق وجميع المؤسسات التعليمية فى الهند

كتبت : هند المغربي

أدت الأمطار الغزيرة على ولايات الهيمالايا الشمالية في الهند إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مما أسفر وقوع إصابات وأضرار جسيمة، وهناك توقعات بهطول المزيد من الأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة، على مدن هيماشال براديش وأوتارانتشال. وفق لتقرير بموقع للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وقال التقرير إنه وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية. تم إغلاق أكثر من 800 طريق بما في ذلك الطرق السريعة الوطنية في عدد من الولايات مما أثر بشكل كبير على أكثر من 2000 طريق للحافلات وأنه ستظل جميع المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء هيماشال مغلقة اليوم 16 أغسطس.

ولفت التقرير إلى أنه تم الإبلاغ عن 60 حالة وفاة فى الأيام الثلاثة الماضية، وكانت المناطق الأكثر تضررًا هي ماندي وسولان وشيملا و تمثل مدينة ريشيكيش المنطقة الأكثر تضرراً وذكر التقرير أن هناك 20 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين في جميع أنحاء هيماشال براديش.

وقال التقرير إنه بالإضافة إلى ذلك ، تضرر 139 منزلاً بشكل كامل وتضرر 639 منزلاً جزئيًا منذ 12 أغسطس في هيماشال بينما تم الإبلاغ عن 11 منزلًا متضررًا بالكامل و 49 منزلًا متضررًا جزئيًا في أوتاراخاند منذ 12 أغسطس.