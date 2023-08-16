وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأربعاء، أن 60 شخصا لقوا مصرعهم في ولاية "هيماشال براديش"، مشيرة إلى أن مياه الأمطار الغزيرة تسببت في تقطع السبل بآلاف الأشخاص بعد تعطل الطرق بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق.

من جانبهم، قال مسئولون في ولاية "أوتارانتشال" المجاروة إن 65 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء الفيضانات والحوادث المتعلقة بمياه الأمطار الغزيرة، وأصيب 41 أخرون بينما لا يزال 21 شخصا في عداد المفقودين منذ 15 يونيو الماضي.