ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن أحد رجال الإنقاذ قولهم إنه تم العثور على ست جثث إضافية صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد، مضيفا أنه لا يزال هناك ثمانية أشخاص في عداد المفقودين وجاري البحث عنهم في ظل المصاعب التي يسببها استمرار هطول الأمطار.

وقد تسبب موسم الأمطار في تعليق عمليات التعدين، إلا أنه يعتقد أن من حوصروا جراء الانهيار الأرضى هم من السكان المحليين الذين كانوا يحاولون العثور على شيء ذي قيمة داخل أكوام الطين المتراكمة بعد أيام من هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة.

وقد وقعت الكارثة يوم الأحد الماضي خارج بلدة "هيباكانت" النائية بولاية "كاشين" بعد هطول أمطار غزيرة واجتياح الفيضانات العارمة للمنطقة خلال الأيام الماضية.

وتشتهر المنطقة بمواردها الوفيرة من حجر "اليشم" إلا أنها تعد موقعا لعدد من أسوأ كوارث التعدين في آسيا .. وتنتج ميانمار حوالي 90 في المائة من حجر "اليشم" في العالم.