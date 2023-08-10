ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الخميس، عن المتحدث باسم مجموعة الإنقاذ التابعة لمؤسسة "شوي ياونج ميتا" قوله إنه يعتقد أن أكثر من 50 شخصا كانوا على متن القارب الذى كان متجها إلى ماليزيا عندما واجه مشاكل بسبب الأمواج العاتية، مضيفا أن فرق الإنقاذ عثرت على 8 ناجين، ويجرى استجوابهم من قبل الشرطة.

ويخاطر الآلاف من أقلية الروهينجا بحياتهم كل عام فى رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر في محاولة للوصول إلى ماليزيا وإندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة.