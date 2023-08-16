إصابة شخصين جراء اندلاع حريق فى مجمع سكنى بسنغافورة

سنغافورة (أ ش أ)

أعلنت قوة الدفاع المدنى فى سنغافورة، اليوم الأربعاء، أن شخصين اثنين أصيبا، إثر نشوب حريق فى أحد المجمعات السكنية بالبلاد.



وأضافت قوة الدفاع - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة الوطنية حيث إن أحدهما أصيب جراء استنشاق الدخان في حين أن الآخر مصاب بجروح بسيطة، مشيرة إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى كإجراء احترازي.



وأشار الراديو إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق، كما أجلت الشرطة السنغافورية نحو 60 شخصا من المجمع، موضحا أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الحريق.

يذكر أن سنغافورة سجلت مايو الماضى أعلى درجة حرارة منذ 40 عاما، فى حين غمرت موجة شديدة الحرارة أجزاء واسعة من جنوب وجنوب شرق آسيا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وذكرت وكالة البيئة الوطنية، إن درجة الحرارة التي بلغت السبت 37 درجة مئوية هي الأعلى هذا العام، وتطابق الرقم القياسي للذروة اليومية المسجلة في أبريل 1983.

يشار إلى أن شهر مايو عادة من أكثر شهور السنة دفئا، وذكرت قناة آسيا الإخبارية أن بعض مدارس سنغافورة خففت من القواعد الخاصة بالزي الرسمي بسبب ارتفاع الحرارة في الأيام الأخيرة.

يحذر العلماء من أن ظاهرة الاحتباس الحراري تؤدي إلى تفاقم الأحوال الجوية السيئة. كما حذر تقرير حديث من اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن "كل زيادة في الاحتباس الحراري سترفع المخاطر المتعددة والمتزامنة".