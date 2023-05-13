سنغافورة تسجل أعلى درجة حرارة منذ 40 عاما

كتب محمد جمال

سجلت سنغافورة السبت أعلى درجة حرارة منذ 40 عاما، فى حين غمرت موجة شديدة الحرارة أجزاء واسعة من جنوب وجنوب شرق آسيا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وذكرت وكالة البيئة الوطنية، إن درجة الحرارة التي بلغت السبت 37 درجة مئوية هي الأعلى هذا العام، وتطابق الرقم القياسي للذروة اليومية المسجلة في أبريل 1983.

وقالت الوكالة أنه "من المتوقع أن تستمر الأجواء الحارة والجافة الحالية غدا (الأحد)"، مع توقعات بهطول زخات قصيرة من المطر الاسبوع المقبل مما قد يساعد على تلطيف درجات الحرارة الدافئة".

يشار إلى أن شهر مايو عادة من أكثر شهور السنة دفئا، وذكرت قناة آسيا الإخبارية أن بعض مدارس سنغافورة خففت من القواعد الخاصة بالزي الرسمي بسبب ارتفاع الحرارة في الأيام الأخيرة.

بدورها، سجلت فيتنام الأسبوع الماضي درجة حرارة قياسية بلغت 44,1 درجة مئوية. وحذرت شركة الكهرباء الحكومية من أن نظام الطاقة الوطني سيتعرض لضغوط هذا الصيف بسبب موجات الحر المتوقعة.

يحذر العلماء من أن ظاهرة الاحتباس الحراري تؤدي إلى تفاقم الأحوال الجوية السيئة. كما حذر تقرير حديث من اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن "كل زيادة في الاحتباس الحراري سترفع المخاطر المتعددة والمتزامنة".