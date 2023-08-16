اليوم السابع
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إخلاء سبيل متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية بكفالة 10 آلاف جنيه

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 08:44 ص
إخلاء سبيل متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية بكفالة 10 آلاف جنيه جريمة تجارة العملة- أرشيفية
كتب: أمنية الموجى

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قررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بكفالة مالية قدرها 10000 جنيه.
 
سبق وكشفت التحريات الأمنية عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
 
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدا من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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