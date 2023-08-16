أوكرانيا: تدمير 13 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا ليلا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أنها دمرت 13 طائرة "بدون طيار" من طراز شاهد -136 / 131 أطلقتها روسيا ليلا.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء عن القوات قولها - في بيان لها - "إنه في الليلة الماضية، هاجمت القوات الروسية البنية التحتية لميناء منطقة أوديسا بطائرات شاهد -136 / 131 بدون طيار، وتم إطلاق الطائرات بدون طيار في عدة موجات من الاتجاه الجنوبي الشرقي (بريمورسكو-أختارسك ، تشودا)".
وأوضح البيان أنه تم تدمير 13 طائرة روسية بدون طيار، داخل منطقتي أوديسا وميكولايف من جانب قوات ووسائل سلاح الجو بالتعاون مع وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية.
وفى وقت سابق، غادرت السفينة الأولى التى تستخدم الممر المؤقت الذى فتحته كييف فى البحر الأسود ميناء أوديسا .
وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن سفينة حاويات محملة بأكثر من 30 ألف طن من البضائع غادرت ميناء أوديسا وتحمل اسم جوزيف شولت، مضيفة أن السفينة موجودة في ميناء أوديسا منذ 23 فبراير من العام الماضي، وتتجه الآن نحو مضيق البوسفور .
وأشارت إلى أنها السفينة الأولى التي تغادر ميناء أوديسا منذ 16 يوليو، وكانت القوات البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أن أوكرانيا أعلنت عن فتح ممرات مؤقتة للسفن التجارية المبحرة من وإلى موانئ البحر الأسود تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني، وفي 12 أغسطس أعلنت كييف عن فتح باب التسجيل للسفن التجارية الجاهزة للإبحار بهذه الطرق "تحت إشراف القوات المسلحة الأوكرانية"، ما سيضمن سلامتها في الوقت الذي اعترف فيه ممثل القوات البحرية الأوكرانية دميتري بليتنشوك بأنه من المستحيل حاليا ضمان السلامة الكاملة لمرور السفن على طول الممرات المؤقتة في البحر الأسود.
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