أوكرانيا: تدمير 13 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا ليلا

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء عن القوات قولها - في بيان لها - "إنه في الليلة الماضية، هاجمت القوات الروسية البنية التحتية لميناء منطقة أوديسا بطائرات شاهد -136 / 131 بدون طيار، وتم إطلاق الطائرات بدون طيار في عدة موجات من الاتجاه الجنوبي الشرقي (بريمورسكو-أختارسك ، تشودا)".

وأوضح البيان أنه تم تدمير 13 طائرة روسية بدون طيار، داخل منطقتي أوديسا وميكولايف من جانب قوات ووسائل سلاح الجو بالتعاون مع وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية.