مستشار وزير خارجية أوكرانيا: روسيا تستخدم طائرات مسيرة بكميات كبيرة للهجوم على أراضينا

كتب أحمد عرفة

قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكرانى، إن روسيا تستخدم طائرات مسيرة بكميات كبيرة للهجوم على الأراضى الأوكرانية.

وأضاف مستشار وزير الخارجية الأوكرانى، فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا مستمرة منذ أكثر من 500 يوم ونحرر أراضينا شبرا شبرا.

وتابع يفهين ميكيتينكو: "يدور الحديث عن ممر خاص بالبحر الأسود وهو ليس ملكا لروسيا ولابد أن تكون الحركة فيه حرة".

وقال مستشار وزير الخارجية الأوكرانى، إن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب والناتو حلفاؤنا وبدون مساعداتهم لم نكن نستطيع التصدي للجيش الروسى.