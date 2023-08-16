أعراض متغير كورونا الجديد "إيريس".. هل تغيرت عن المتحورات السابقة؟

كتبت فاطمة خليل

أدى انتشار متغير كورونا الجديد "إيريس" فى 51 دولة حول العالم إلى عودة الفيروس التاجى إلى عناوين الأخبار مرة أخرى بعد فجوة كبيرة لعدة أشهر، لكن هل تختلف أعراض متغير كورونا الجديد "إيريس" عن المتحورات السابقة للفيروس؟.. هذا ما نتعرف عليه فى التقرير التالى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

هل تشهد أعراض متغير إيريس تغيرًا عن غيره من المتحورات؟

حتى الآن لم يظهر أى دليل قوى على حدوث تغيير فى أعراض كورونا مقارنة بتلك التى شوهدت فى الموجات السابقة.

الأعراض الشائعة لكورونا هى سيلان الأنف والصداع والتعب والعطس والتهاب الحلق، لم تقم دراسة Zoe Health Study البريطانية، التى قامت بتحديث قائمة الأعراض بانتظام، بناءً على المدخلات المقدمة من مستخدميها، بتحديث الصفحة على الرغم من أنها تشارك تحديثات حول عدد الحالات التى تمت مشاهدتها فى المملكة المتحدة.

أعراض كورونا التى تظهر حاليًا

لا يزال التهاب الحلق وسيلان الأنف وانسداد الأنف والعطس والسعال الجاف والصداع والسعال الرطب والصوت الأجش وآلام العضلات والرائحة المتغيرة هى أهم أعراض كورونا، وأضاف التقرير أن ضيق التنفس وفقدان الرائحة والحمى لم تعد من الأعراض الرئيسية.

ما هو معدل انتقال متحور كورونا الجديد؟

فى حين أنه لا يتوفر الكثير من التفاصيل حول معدل انتقال المتغير الجديد، فإن الزيادة فى حالات كورونا ودخول المستشفيات فى المملكة المتحدة هى مؤشر على أن الجلوس بهدوء لن يساعد.

تمامًا مثل متحورات أوميكرون الأخرى، السائدة لسنوات ، من المحتمل أن يصيب هذا البديل الكثيرين.

ووفقًا لدراسة Zoe Health التي قادت الدراسة واسعة النطاق حول كورونا أثناء الوباء، ومن المتوقع حاليًا أن يكون هناك ما مجموعه 808140 شخصًا مصابون بأعراض كورونا فى المملكة المتحدة اعتبارًا من 7 أغسطس.