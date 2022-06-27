مؤشرات صامتة على إصابتك بفيروس كورونا.. لا تتجاهل هذه الأعراض

كتبت فاطمة خليل

أبرز المؤشرات الصامتة التي تدل على إصابتك بفيروس كورونا الصداع الشديد يمكن أن يكون هناك عدة أسباب وراء الصداع الشديد ومن بينها فيروس كورونا، كما يمكن أن يحدث صداع الانقسام عند الإصابة بالجفاف أو التعرض لبعض مسببات الحساسية أو حتى عند الإصابة بنزلة برد، ومع ذلك ، مع حقيقة انتشار الفيروس التاجي ، لا يمكن استبعاد حدوث هجوم لفيروس كورونا. أصبح ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية مع انتشار فيروس كورونا، ومع ذلك، ما زلنا بحاجة إلى معرفة كل جديد عن الفيروس الذى يتحور ويتطور بمرور الوقت، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز المؤشرات الصامتة التي تدل على إصابتك بفيروس كورونا ، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".يمكن أن يكون هناك عدة أسباب وراء الصداع الشديد ومن بينها فيروس كورونا، كما يمكن أن يحدث صداع الانقسام عند الإصابة بالجفاف أو التعرض لبعض مسببات الحساسية أو حتى عند الإصابة بنزلة برد، ومع ذلك ، مع حقيقة انتشار الفيروس التاجي ، لا يمكن استبعاد حدوث هجوم لفيروس كورونا.

عندما يكون لديك صداع تأكد من اختبار نفسك لفيروس كورونا.



مشكلة الجهاز الهضمي المستمرة حتى وقت قريب، تم ربط مشاكل الجهاز الهضمي بفيروس كورونا، ويتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع، حيث أن عدوى كورونا التي كان يُعتقد سابقًا أنها مشكلة تنفسية لها تأثير موهن على أعضاء الجسم الأخرى أيضًا.

ووفقًا للدراسات البحثية ، يعاني عدد كبير من المرضى من مشاكل في الجهاز الهضمي عند الإصابة بكورونا.

الدوار

هذه علامة مبكرة على كل مضاعفات صحية تقريبًا، يحدث الدوخة أو الإغماء حتى بعد القيام بالحد الأدنى من النشاط البدني عندما يكون جسمك متعبًا للغاية.

ارتباك أو ضباب عقلي هل كنت تشعر بالضعف والارتباك وضعف التركيز في الآونة الأخيرة، إذا كانت إجابتك نعم، فإن ارتباط كورونا بصحة الدماغ شديد، وتم الإبلاغ عن الارتباك أو الضباب الدماغي في العديد من المرضى. مشكلة الجلد هجوم كورونا يجعل الجسم ضعيفًا وجافًا، وعندما يستمر الجسم في وظائفه البيولوجية ولكن لا يحصل على كمية كافية من الماء فإنه يؤثر سلبًا على نظام الجسم، وتزداد الحالة سوءًا عند كبار السن والذين يعانون من مضاعفات مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.هل كنت تشعر بالضعف والارتباك وضعف التركيز في الآونة الأخيرة، إذا كانت إجابتك نعم، فإن ارتباط كورونا بصحة الدماغ شديد، وتم الإبلاغ عن الارتباك أو الضباب الدماغي في العديد من المرضى. إن مشاكل الجلد مرتبطة بالفعل بفيروس كورونا، لذا لا تتجاهل أي علامات للشرى أو الطفح الجلدي أو الحساسية و يجب التعامل مع أي نوع من تهيج الجلد بجدية.

تظهر التهيجات على أصابع القدم، وتسمى أصابع كورونا؛ على اليدين وكذلك على فراش الأظافر.