أحد شباب الضبعة: زيارة الرئيس السيسي لمطروح تاريخية وترسيخ لمنهجه في التنمية

مطروح – حسن مشالي

أكد جبريل حداد أحد شباب مدينة الضبعة، الذي تحدث أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمدينة السلوم، اليوم الأربعاء، أن زيارة الرئيس تاريخية، وترسخ لمنهجه في التنمية الشاملة، بحرصه على الجلوس مع المواطنين والاستماع إليهم، وتوضيح الرؤى والاستجابة لمطالبهم.

وأضاف " حداد " في تصريح لليوم السابع، أنه سعيد بحديثه أمام رئيس الجمهورية واستماعه ومناقشته باستفاضة والإجابة على ما تم طرحه بشكل مفصل، بشكل غير مسبوق لم نعهده في أي مسئول بهذا الحجم والمستوى، مؤكدا أن الرئيس السيسي ملم بكل القضايا ويتحدث بالمعلومات عن كل مكان ويعرف مشاكله والمشروعات التي تنفذ فيه والخطط المقرر تنفيذها، بشكل دقيق وكأنه مقيم في هذه المناطق.

وقال جبريل حداد، أن أهالي مطروح، دائماً على العهد ودعم جهود الدولة في كافة المجالات، كما أن الدولة خلال السنوات الأخيرة وضعت محافظة مطروح على خريطة التنمية الحقيقة والشاملة، في كافة المجالات، وأن أبناء مطروح يشعرون بها وبدأوا الإستفادة منها قبل أن تكتمل.

وأكد ابن مدينة الضبعة، أن تطوير شبكة الطرق ومطار العلمين، والعمل في محطة الضبعة النووية، غير واقع المنطقة بشكل كبير، وحدث حالة من الرواج التجاري غير المسبوق، وأصبحت مدينة الضبعة، التي كانت تعاني من قلة مصادر الدخل، تشهد رواج تجاري وعقاري وخدمي، في ظل وجود أعداد كبيرة من الكوادر التي تعمل في المحطة النووية، وهو ما ساهم في تحسن الأحوال الإقتصادية لأهالي الضبعة، ونتوقع أن تتضاعف نتائج التنمية مع انتهاء العمل بالمحطة وبدء التشغيل، إضافة إلى المشروعات الأخرى.

وأشار " حداد " إلى أن أهالي مطروح عامة وأهالي الضبعة خاصة، يقدرون دور وأفعال وتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، الذي يحرص بشدة على مصلحة المواطن وعلى استقراره، مثلما حدث عندما اتخذ قرار بإعادة تعويض أهالي الضبعة المضارين من نزع أراضيهم لصالح المشروع النووي، بأسعار عادلة وليس كما كان مقرراً منذ ثمانينيات القرن الماضي.