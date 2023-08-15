8 كليات و20 برنامجا.. تفاصيل وأسعار الدراسة بجامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن الكليات المتاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعى 2023 / 2024، حيث تطرح الجامعة هذا العام 8 كليات وتتضمن 20 برنامج، ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامى 2023 و 2022 (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا / مدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا)، بصـــور أوراقهم jpg على الرابط التالى:App2.helwan.edu.eg/hnu
وتشمل كليات وبرامج جامعة حلوان الأهلية الآتى :
كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال ومصروفاتها 50 ألف جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 55 %
Faculty of Humanities, Commerce and Business Administration
وتتضمن عدد من البرامج وهى:
معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى
- Business lnformatics and Digital Transformation
- اللوجستيات وسلاسل الإمداد
- Logistics and Supply Chain
- نظم الذكاء وتحليل الأعمال
- Business lntelligence and Analytics Systems
- الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال
- Digital Economics and Enterpreneurship
كلية الفنون والفنون التطبيقية Faculty of Arts and Applied Arts
وإجمالى مصروفاتها 50 ألف جنيه مصرى ويكون الحد الأدنى للقبول 55 % وتتضمن عدد من البرامج وهى:
-التصميم الداخلى البيئى
- Environmental lnterior Design
- الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية
- Animation and Visual Effects
- الاتصال البصرى وفنون الميديا
- Visual Communication and New Media Design
كلية الهندسة Faculty of Engineering ومصروفاتها 65 ألف جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 68 % وتتضمن برامج التالية:
- هندسة النظم الذكية
- Intelligent Systems Engineering
- العمارة والتصميم البيئى
- Architectural and Environmental Design
- هندسة الروبوتات والميكاترونيات
- Robotics and Mechatronics Engineering
- هندسة الالكترونيات التطبيقية
- Applied Electronics Engineering
- هندسة المصانع الرقمية
- Digital Factories Engineering
- التصميم العمرانى المستدام وتنسيق المواقع
- Sustainable Urban Design and Landscape
كلية العلوم Faculty of Science ومصروفاتها 40 ألف جنيه مصري والحد الأدنى للقبول 55 % وتشمل برنامج:
التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية
- Biotechnology and Genetic Engineering
كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلــومات Faculty of Computers and Information Technology ومصروفاتها (60 ألف جنيه جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 62 % وتتضمن البرامج التالية:
- علوم البيانات
- Data Science
- هندسة برمجيات الروبوتات
- Robotics Software Engineering
- هندسة برمجيات الوسائط المتعددة
- Multimedia Software Engineering
كلية طب الاسنـان Faculty of Dentistry ومصروفاتها الدراسية 110 ألف جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 78 % وتتضمن برنامج:
- طب الفم والأسنان
- Oral and Dental Medicine
كلية العــلاج الطبيعى Faculty of Physical Therapy
ومصروفاتها 90 ألف جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 76 % وتتضمن برنامج:
- العلاج الطبيعى
- Physical Therapy
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية Faculty of Applied Health Sciences ومصروفاتها 40 ألف جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 55 % وتتضمن برنامج:
تكنولوجيا المختبرات الطبية
- Technology of Medical Laboratories
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