8 كليات و20 برنامجا.. تفاصيل وأسعار الدراسة بجامعة حلوان الأهلية

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن الكليات المتاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعى 2023 / 2024، حيث تطرح الجامعة هذا العام 8 كليات وتتضمن 20 برنامج، ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامى 2023 و 2022 (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا / مدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا)، بصـــور أوراقهم jpg على الرابط التالى:App2.helwan.edu.eg/hnu

وتشمل كليات وبرامج جامعة حلوان الأهلية الآتى :

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال ومصروفاتها 50 ألف جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 55 %

Faculty of Humanities, Commerce and Business Administration

وتتضمن عدد من البرامج وهى:

معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى

- Business lnformatics and Digital Transformation

- اللوجستيات وسلاسل الإمداد

- Logistics and Supply Chain

- نظم الذكاء وتحليل الأعمال

- Business lntelligence and Analytics Systems

- الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال

- Digital Economics and Enterpreneurship

كلية الفنون والفنون التطبيقية Faculty of Arts and Applied Arts

وإجمالى مصروفاتها 50 ألف جنيه مصرى ويكون الحد الأدنى للقبول 55 % وتتضمن عدد من البرامج وهى:

-التصميم الداخلى البيئى

- Environmental lnterior Design

- الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية

- Animation and Visual Effects

- الاتصال البصرى وفنون الميديا

- Visual Communication and New Media Design

كلية الهندسة Faculty of Engineering ومصروفاتها 65 ألف جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 68 % وتتضمن برامج التالية:

- هندسة النظم الذكية

- Intelligent Systems Engineering

- العمارة والتصميم البيئى

- Architectural and Environmental Design

- هندسة الروبوتات والميكاترونيات

- Robotics and Mechatronics Engineering

- هندسة الالكترونيات التطبيقية

- Applied Electronics Engineering

- هندسة المصانع الرقمية

- Digital Factories Engineering

- التصميم العمرانى المستدام وتنسيق المواقع

- Sustainable Urban Design and Landscape

كلية العلوم Faculty of Science ومصروفاتها 40 ألف جنيه مصري والحد الأدنى للقبول 55 % وتشمل برنامج:

التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية

- Biotechnology and Genetic Engineering

كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلــومات Faculty of Computers and Information Technology ومصروفاتها (60 ألف جنيه جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 62 % وتتضمن البرامج التالية:

- علوم البيانات

- Data Science

- هندسة برمجيات الروبوتات

- Robotics Software Engineering

- هندسة برمجيات الوسائط المتعددة

- Multimedia Software Engineering

كلية طب الاسنـان Faculty of Dentistry ومصروفاتها الدراسية 110 ألف جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 78 % وتتضمن برنامج:

- طب الفم والأسنان

- Oral and Dental Medicine

كلية العــلاج الطبيعى Faculty of Physical Therapy

ومصروفاتها 90 ألف جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 76 % وتتضمن برنامج:

- العلاج الطبيعى

- Physical Therapy

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية Faculty of Applied Health Sciences ومصروفاتها 40 ألف جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 55 % وتتضمن برنامج:

تكنولوجيا المختبرات الطبية

- Technology of Medical Laboratories