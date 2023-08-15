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انطلاق تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 250 درجة للعلمى و238 للأدبى

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 07:00 ص
انطلاق تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 250 درجة للعلمى و238 للأدبى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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ينطلق اليوم الثلاثاء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات والمعاهد، فيما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعداد الطلبة المستهدفين بتنسيق المرحلة الثانية والذى ينطلق الثلاثاء 15 أغسطس الحالى ويستمر حتى 19 من نفس الشهر، باجمالى 350 ألف و133 طالب وطالبة، منهم 259 ألف و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألف و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.
 
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى عن وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية بالمرحلة الثانية للتنسيق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وكليات والفنون الجميلة وكليات العلوم والفنون التطبيقية وأماكن شاغرة بكليات الاقتصاد والعلوم  السياسية والالسن والاعلام والاثار بالإضافة الى باقى الكليات والجامعات التكنولوجية. 
 

 


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