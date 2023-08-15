انطلاق تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 250 درجة للعلمى و238 للأدبى

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى عن وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية بالمرحلة الثانية للتنسيق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وكليات والفنون الجميلة وكليات العلوم والفنون التطبيقية وأماكن شاغرة بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والالسن والاعلام والاثار بالإضافة الى باقى الكليات والجامعات التكنولوجية.