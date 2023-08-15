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62 % للحاسبات و55 % لإدارة الأعمال.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى تفتح باب القبول

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 05:13 م
62 % للحاسبات و55 % لإدارة الأعمال.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى تفتح باب القبول الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية عن فتح باب التقديم للجامعة  بحد أدنى 61 % لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات و55 % لكلية إدارة الأعمال وذلك بعد موافقة المجلس الاعلي للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية ، واعضاء  اللجنة المنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.
 
وأوضح أن الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة عليهم الدخول علي موقع الإلكتروني الخاص بالجامعة وتدوين رغباتهم وتسديد رسوم الالتحاق من خلال الرابط التالي  https://admission.eelu.edu.eg/home طبقًا للحدود الدنيا للتقدم.
 
وأضاف أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي للقبول بالجامعة، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأى كلية من كليات  الجامعة وبأي فرع دراسي من فروعها ال 13 المنتشرة في 12 محافظة شريطة استيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية واستكمال الأوراق الخاصة بالإلتحاق.
 
وأشار "عبد السلام"  أن الجامعة تقبل كل خريجى الثانوية العامة بكل شعبها وكذلك الثانوية الأزهرية، والشهادات العربية والأجنبية بالإضافة إلى الثانوية العامة للعام السابق 2022/2021 .
 
وأوضح أن الجامعة تتبع نظاما تعليمياً مميز يعتمد على الحضور في الفروع الدراسية وجها لوجه، والفصول الافتراضية والتعلم عن بعد، والجزء الثالث يعتمد على توفير الموارد والمصادر التعليمية عبر منصة إلكترونية متطورة من خلال توفير "كتب إلكترونية تفاعلية" من كبرى دور النشر العالمية بالإضافة إلى برامج تدريبية لتقوية اللغة الإنجليزية على مدار الاربعة أعوام الدراسية للطالب.
 
ونوه أن  الجامعة لديها العديد من البرامج الأكاديمية المشتركة مع الجامعات الحكومية المصرية المختلفة، حيث تتواجد بثلاثة عشر فرعًا دراسياً في جامعات (عين شمس – أسيوط – إسكندرية – المنوفية – بني سويف – جنوب الوادي بقنا – جنوب الوادي بالغردقة – أسوان – سوهاج – الإسماعلية – السادات – الفيوم- طنطا)، وذلك بمصروفات مناسبة إجتماعياً.
 
 
وأشار  عبد السلام أن الجامعة تضم  في الوقت الحالي 3 كليات، وهى:
ـ كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
 
ـ كلية إدارة الأعمال
 
ـ كلية الدراسات التربوية
 
 وأوضح رئيس الجامعة التخصصات الدراسية لكل كلية كما يلي:
 
1. كلية حاسبات وتكنولوجيا المعلومات:
 
- تمنح درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: تكنولوجيا المعلومات- علوم البيانات – الذكاء الإصطناعي.
 
- تمنح درجة الماجستير في هندسة البرمجيات.
 
2. كلية إدارة الأعمال:
 
تمنح درجة البكالوريوس في "الإدارة" كتخصص رئيسي .
والتخصصات الفرعية هي :
التسويق
 
المحاسبة
 
التمويل والاستثمار
 
نظم معلومات إدارية
 
إدارة سلسلة الإمدادات
 
يذكر أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تعتبر أول جامعة إلكترونية في مصر تأسست منذ عام 2008،وتم تحويلها إلى جامعة أهلية بقرار جمهوري رقم 71 من الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بهدف تقديم خدماتها التعليمية بجميع المحافظات المصرية بأعلى مستويات الجودة وتكلفة مناسبة اجتماعيًا وتخريج دفعات متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل في ظل التحول الرقمي المتواجد في كافة المؤسسات حاليًا.
 
 

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