اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية عن 92 عاماً

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 02:15 م
وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية عن 92 عاماً رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
وكالات

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توفي يون كي جونج، والد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، عن 92 عاماً، وفقا لما أعلنه المكتب الرئاسي.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أنه جرى نقل يون كي جونج، الذي كان أستاذا فخريا بجامعة يونسي، لمستشفى جامعة سيول.

وتردد أن الرئيس الكوري أسرع إلى المستشفى عقب حضور مراسم يوم التحرير أمس الاثنين، حيث ظل بجوار والده خلال لحظاته الأخيرة.

وقال المكتب الرئاسي "من أجل عدم ترك فراغ في شؤون الدولة، قرر الرئيس يون إقامة مراسم جنازة عائلية"، مضيفا أنه لن يتم قبول زهور أو زيارات عزاء.

 


كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية

والد رئيس كوريا الجنوبية

وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية



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