وزير خارجية بريطاني أسبق: علينا الاعتراف بدورنا فى انقلاب إيران عام 1953

كتبت رباب فتحى

قال ديفيد أوين، وزير الخارجية البريطانى الأسبق إن المملكة المتحدة يجب أن تعترف بدورها في انقلاب عام 1953 الذي أطاح بآخر زعيم إيرانى منتخب ديمقراطيًا ، من أجل مصداقية بريطانيا وحركة الإصلاح الإيرانية.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الولايات المتحدة اعترفت رسميًا بدورها قبل 10 سنوات من خلال رفع السرية عن عدد كبير من وثائق المخابرات ، والتي أوضحت أن الإطاحة برئيس الوزراء المنتخب ، محمد مصدق ، قبل 70 عامًا هذا الأسبوع كان مسعى مشتركًا بين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات البريطانية إم آي 6. ولكن الموقف الرسمي للحكومة البريطانية هو رفض التعليق على مسألة استخباراتية.

وكشفت الصحيفة أن المؤامرة الأصلية ، التي تحمل الاسم الرمزي "عملية التمهيد" ، تمت صياغتها بواسطة المخابرات البريطانية إم آي 6 بعد أن أصبح مصدق رئيسًا للوزراء وتم تأميم شركة النفط البريطانية المهيمنة في إيران. ولم تكن إدارة هاري ترومان تريد أن تفعل شيئًا حيال ذلك ، حيث نظرت إلى مصدق على أنه حصن ضد الشيوعية ، لكن ونستون تشرشل كان قادرًا على إقناع خليفته ، دوايت أيزنهاور. وفي ربيع عام 1953 ، بدأت وكالة المخابرات المركزية بالتخطيط المشترك مع المخابرات البريطانية.

وفي الذكرى السبعين للانقلاب يوم الثلاثاء ، قال ديفيد أوين ، الذي كان وزيراً للخارجية من 1977 إلى 1979 ، لصحيفة "الجارديان": "هناك أسباب وجيهة للاعتراف بدور المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة في عام 1953 في الإطاحة بالتطورات الديمقراطية. من خلال الاعتراف بأننا كنا مخطئين في القيام بذلك وألحقنا الضرر بالخطوات التي كانت تدفع إيران نحو الديمقراطية."

خلال فترة عمل اللورد أوين في وزارة الخارجية ، سقط نظام الشاه بسبب الثورة الإسلامية ، والتي يرى العديد من المؤرخين أنها نتيجة متأخرة لموت الديمقراطية الإيرانية في أغسطس 1953.

وقال أوين: "لقد حذرت بشكل علني للغاية على شاشة التلفزيون في خريف عام 1978 من أن حكم الملالي القادم سيكون أسوأ بكثير من حكم الشاه من حيث حقوق الإنسان والسعادة الشخصية. للأسف ، لقد ثبت أن هذا صحيح."

وأضاف "لقد أوضحت للشاه أن أسلوب حكمه يجب أن يفسح المجال للإصلاحات الديمقراطية ، لكنني كنت أتمنى لو كنت قد علمت بمرضه الخطير وكان بإمكاني الضغط عليه قبل ذلك بكثير في عام 1978 للبقاء في سويسرا لتلقي العلاج الطبي والسماح بظهور حكومة أكثر ديمقراطية تظهر في إيران."