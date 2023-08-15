وزيرة الهجرة: حملة "اعرف حقك" لإرشاد المقيمين بالسعودية بحقوقهم وواجباتهم

كتب محمود راغب

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم إطلاق حملة توعية موسعة تحت شعار "اعرف حقك واطمن"، والتي تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين في المملكة العربية السعودية، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.

وتحدثت وزيرة الهجرة ، خلال مؤتمر صحفي، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام ، وذلك بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية، عن زيارتها الأخيرة للملكة العربية السعودية للإلتقاء مع أكبر جالية مصرية بالخارج داخل السعودية، ونتج عنها تشكيل آلية عمل مشتركة مباشرة بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لحل المشكلات التي تواجه الجالية المصرية هناك.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن أحد توصيات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة هي عقد جلسة افتراضية للمصريين بالخارج في الحوار الوطني وأن تكون هذه الجلسة تناقش كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكدة أن هذه الجلسة ستكون بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعى.