اليوم السابع
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وزارة العمل: حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة فى الوادى الجديد

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:15 م
وزارة العمل: حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة فى الوادى الجديد حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بمواقع عمل بالوادى الجديد
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد بشأن استكمال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل الراشدة عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بالمحافظة، وذلك فى أعمال إنشاء "المعهد الأزهري الابتدائي والاعدادي بالراشدة"، تنفيذاً  لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بحصر، وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلف، تمهيداً لشمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية التى توفرها المديريات للمسجلين بقواعد بياناتها .
 
وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة، حرص المديرية على استكمال منظومة العمالة غير المنتظمة الموجودة داخل المحافظة، لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجاً، وتحت رعاية الوزير حسن شحاتة، واللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ .
 
وأكد مدير المديرية استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة من خلال مكاتب التشغيل ومكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، ووحدة العمالة غير المنتظمة  بمواقع العمل المختلفة خاصة فى مشروعات "حياة كريمة" لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية، حيث تقدم سنوياً للمسجلين بها 2000 جنيهاً على 4 منح دورية، وكذلك فى حالات الزواج والمواليد والوفاة للعمال او احد اقاربهم، ورعاية صحية تشمل الدواء والعمليات الجراحية الصغرى والكبرى .
 
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وزارة العمل

العمالة غير المنتظمة

حصر العمالة غير المنتظمة

حياة كريمة

الوادى الجديد



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