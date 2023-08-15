وقال المتحدث - في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "إكس"..تويتر سابقا" - " التهنئة لحكومة وشعب دولة الهند الصديقة بمناسبة عيد الاستقلال". 

وأضاف "نتطلع إلى تعميق شراكتنا الاستراتيجية من أجل تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين وشعبيهما".