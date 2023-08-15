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وجه المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الثلاثاء، التهنئة للهند بمناسبة عيد الاستقلال.

وقال المتحدث - في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "إكس"..تويتر سابقا" - " التهنئة لحكومة وشعب دولة الهند الصديقة بمناسبة عيد الاستقلال". وأضاف "نتطلع إلى تعميق شراكتنا الاستراتيجية من أجل تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين وشعبيهما".

يذكر أن شرطة العاصمة الهندية (نيودلهي) شددت الإجراءات الأمنية، قبيل الاحتفالات بعيد الاستقلال المقرر أن يتم تنظيمها الثلاثاء.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه تم وضع ترتيبات أمنية صارمة وتكثيف الدوريات وعمليات فحص المركبات، وذلك قبل أيام من الاحتفال بمرور 76 سنة على استقلال الهند.

ومن المقرر أن يحضر نحو 1800 ضيف خاص من جميع أنحاء الهند مراسم رفع العلم من قبل رئيس الوزراء ناريندرا مودي في القلعة الحمراء.

وتحتفل الهند في 15 أغسطس من كل عام بعيد الاستقلال وهو اليوم الذي يصادف تحريرها عن التاج البريطاني حيث تقام الاحتفالات في العاصمة الوطنية نيودلهي وفي جميع أنحاء البلاد، إذ تزدان المباني والمنشآت العامة والخاصة، في حين تتزين الشوارع بالأعلام الوطنية.

وتأتي احتفالات الهند بيوم الاستقلال بمذاق آخر هذا العام حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق لاستضافة قمة مجموعة العشرين التي تنطلق في التاسع من سبتمبر المقبل وتستمر لمدة يومين.