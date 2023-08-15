وزارة الإنتاج الحربى تشارك بأحدث صناعات الرى فى معرض "أجرى بيزنس"

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يشارك قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربى بمنتجات شركتى حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربى" وحلوان للآلات والمعدات "مصنع 999 الحربى"، فى معرض "أجرى بيزنس" المقرر إقامته خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس الجارى بأرض المعارض الدولية بصلاح سالم.

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربي والمستشار الإعلامي للوزير محمد عيد بكر، إن هذه المشاركة تأتي في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.

وأوضح "بكر" أن معرض "أجرى بيزنس" أول معرض مصري يهتم بالزراعة والري والطاقة الشمسية، لافتا إلى أن شركات الإنتاج الحربي ستشارك خلال هذا المعرض بأحدث منتجاتها من أجهزة الري التقليدية وجهاز الري المحوري، منوها بأن هذا المعرض يعد أول ملتقى للمستثمرين وأصحاب الشركات المتخصصة سواء المستوردين أو الموزعين أو المزارعين والمهندسين الزراعيين والخبراء، مؤكدا حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاشتراك في المعارض المختلفة، إذ تعمل الشركات التابعة للوزارة على توفير المنتجات المدنية، مستغلة فائض الطاقات الإنتاجية لديها بجودة عالية وبأسعار منافسة للمساهمة في تحسين الاقتصاد القومي.