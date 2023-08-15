ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 15/8/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:48 ص
موعد صلاة الظهر 1:00 ص
موعد صلاة العصر 36: 4
موعد صلاة المغرب 7:39 م
موعد صلاة العشاء 9:01
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:49 ص
موعد صلاة الظهر 1:05
موعد صلاة العصر 4:43
موعد صلاة المغرب 7:45 م
موعد صلاة العشاء 9:09 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:42
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد صلاة العصر 4:33 م
موعد صلاة المغرب 7:35 م
موعد صلاة العشاء 8:59 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:41
وقت صلاة الظهر 12:48
موعد صلاة العصر 4:21 م
وقت صلاة المغرب 7:24 م
وقت صلاة العشاء 8:44 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:54 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 ص
موعد صلاة العصر 22: 4
موعد صلاة المغرب 7:27 م
موعد صلاة العشاء 8:44
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