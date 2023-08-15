اليوم السابع
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نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال ميزانيات أعوام 2020 و2021 و2022

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 09:19 م
نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال ميزانيات أعوام 2020 و2021 و2022 نقابة المحامين -أرشيفية
كتب محمد السيد الشاذلى

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وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، تنبيهًا إلى كافة النقابات الفرعية، بسرعة موافاة النقابة العامة، بالميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بها عن أعوام 2020، 2021، 2022.
 
وجاء نص التنبيه كالآتى: "يتم التنبيه مجددًا على كافة النقابات الفرعية بسرعة موافاة النقابة العامة بالميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بها عن أعوام 2020/ 2021/ 2022، معتمدة من مجلس النقابة الفرعية، وإلا سوف يتم وقف صرف أي مستحقات مالية للنقابات التي لم تقم بإرسال الميزانيات في موعد أقصاه 30/8/2023، وعلى الإدارات المالية بالنقابات الفرعية سرعة تنفيذ المطلوب".
 

وكان القاضى حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى قد استقبل قبل أيام بمكتبه بدار القضاء العالى عبد الحليم علام رئيس نقابة المحامين وأعضاء مجلس إدارة النقابة فى حضور المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وذلك لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد.

 


نقابة المحامين

عبدالحليم علام

اتحاد المحامين العرب

اخبار مصر

النقابات الفرعية



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