نائب جامعة سوهاج: محونا أمية 100 ألف دارس وحصدنا المركز الأول بين الجامعات المصرية

سوهاج محمود مقبول

أكد الدكتور خالد عبداللطيف نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة أكثر من متميزة داخل 181 قرية على مستوى المحافظة والرئيس صرح أكثر من مرة بأنه لأبد أن يعيش داخل مصر حياة كريمة وحياة كريمة ليست فقط هي الاهتمام بالحجر ولكن الاهتمام بالبشر وهذا الأمر القى على عاتقنا حمل كبير داخل الجامعة من خلال خدمة المجتمع حيث شاركت كلية الهندسة بشكل كبير في تطوير الحجر من خلال الإستشارات الهندسية المقدمة لمشروعات المبادرة ويأتي شق الاهتمام بالبشر من خلال القوافل ومن خلال محو الامية لأهلنا بسوهاج.

وأضاف عبدالطيف في تصريحات خاصة لليوم السابع أننا حققنا تقدما كبيرا في ملف محو الأمية وحصلنا على مراكز متقدمة فبعد أن كنا بالمركز الــ 17 صعدنا إلى المركز الأول في إحدى الدورات ثم المركز الثانى وفى الدورة الأخيرة وعلى مستوى الجامعات المصرية كنا في المركز الثانى بعد جامعة الأزهر والأول على مستوى الجامعات المصرية وقمنا بمحو ما يقرب من 100 ألف دارس على مستوى المحافظة من خلال قطاع خدمة المجتمع وهذا الملف متميز وياتى تحقيقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى اللترة القادمة وبعد محو هذا الكم من المواطنين الدارسين ببرامج محو الأمية وضعنا خطة جديدة لتطوير الخريجين من خلال محو أميتهم التكنولوجية وهذا يتمشى ما تسعى إلية أهداف الدولة نحو الرقمنه لأن التكنولوجيا دخلت كل مناحى الحياة وأنه في ظل حياة كريمة وتطلعاتها الكبيرة ودخول التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات فيجب أن تمحا الأمية التكنولوجية للمواطنين ولك عقب توجهات الدولة وإنشاء مجمعات خدمية حكومية وتكنولوجية ومجمعات زراعية وكلها تعمل بنظام التكنولوجيا وهذا من خلال تعريف المواطن بالإستعمال الأمن للفيزا كارد وكيفية تفعيل التطبيقات الحديثة على الهاتف المحمول وذلك بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات وسوف نقوم بصناعة تطبيقات من خلالها يتم معرفة كيفية التعامل مع الزراعات الصيفية والشتوية وطرق الرى والتسميد وكذلك التعريف بالمناخ وحالة الطقس وطرح الأسئلة والرد عليها من خلال متخصصين في كليات مختلفة.