اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 08:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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معرض "فاروق شحاتة".. 100 لوحة فى فن الطباعة الفنية بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 07:00 ص
معرض "فاروق شحاتة".. 100 لوحة فى فن الطباعة الفنية بمكتبة الإسكندرية جانب من المعرض
الإسكندرية جاكلين منير

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 يعد معرض الفنان" فاروق شحاتة"، أحد معارض مكتبة الإسكندرية، حيث يقدم المعرض 100 عمل فنى تمثل مشوار الفنان فاروق شحاتة الفني؛ وهو أحد أهم رواد فن الطباعة الفنية فى مصر..

 

و بدأ مشواره الفنى خلال دراسته فى كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية التى تخرج فيها أوائل ستينيات القرن الماضى، وتنقل من مرحلة فنية لأخرى طوال رحلة إبداع، مستشرفًا ومستكشفًا آفاق فن الطباعة الفنية بإنتاج غزير مميز.

 

وتضم المكتبة 12 مركزًا للبحث الأكاديمى، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولى للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، مركز الفنون

 

كما تضم المكتبة 17 معرضًا دائمًا، وهى الإسكندرية عبر العصور: مجموعة محمد عوض، عالم شادى عبد السلام، الخط العربي: مجموعة محمد إبراهيم، الآلات الفلكية والعلمية عند العرب فى القرون الوسطى (فرسان السماء)، تاريخ الطباعة: مطبعة بولاق، متحف الفنان محمد شاكر، كتاب الفنان، محيى الدين حسين: مشوار إبداعى، مجموعة رعاية النمر وعبد الغنى أبو العينين (الفن الشعبى العربى)، سيف وأدهم وانلي: الحركة والفن، مختارات من أعمال آدم حنين، مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب، مختارات من أعمال حسن سليمان، فاروق شحاتة: تجربة ممتدة، مختارات من فن الكاريكاتير، محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة، ناجى شاكر... شغف التجربة والاكتشاف، و4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة، مع مركز للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص.

 

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متاحف الاسكندرية



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