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مناظرة 547 حالة بقافلة جنوب الوادى الطبية بمدينة الغردقة

الإثنين، 14 أغسطس 2023 11:09 ص
مناظرة 547 حالة بقافلة جنوب الوادى الطبية بمدينة الغردقة جانب من الحدث
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظمت جامعة جنوب الوادى، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، قافلة طبية بشرية بمدينة الغردقة  بمحافظة البحر الأحمر، واسفرت عن عن اجراء الكشف الطبى والحصوات ل 547 حالة .
 
من جانبه قال  الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة أن  القافلة قدمت خدماتها على مدار يومين لعدد 547 حالة جاءت كالتالي عدد 168 حالة جهاز هضمي وأمراض متوطنه وعدد 117 رمد وعدد 115 جلدية وعدد 97 انف واذن وحنجرة وعدد 50 حالة نفسية وعصبية 
 
وقام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الادمان و التعاطي بعمل توعية بمخاطر الادمان وطرق العلاج لأهالي القرية.

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