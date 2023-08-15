اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 05:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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مصرع سيدة فى انهيار عقار بمنطقة الحضرة فى الإسكندرية

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 04:36 م
مصرع سيدة فى انهيار عقار بمنطقة الحضرة فى الإسكندرية انهيار عقار - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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لقت سيدة مصرعها فى انهيار منزل بمنطقة الحضرة بالإسكندرية، وفرضت القوات الأمنية كردونا أمنيا بمحيط الواقعة وطلب الإسعاف باستخراج جثمان السيدة ونقله إلى مشرحة الإسعاف.
 
وبالمعاينة تبين أنه عقار قديم وتواجد السيدة فى العقار أثناء انهياره ولقت مصرعها على الفور.
 
وفي وقت سابق، قررت إدارة حي أول المنتزه، شرقي محافظة الإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة آثار تساقط أجزاء من شرفة عقار بنطاق الحي ومعرفة مدى تأثيره على العقار وأساساته، وإذا ما كان يؤثر على سلامة العقار من عدمه.
 
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من شرفة عقار بشرقي المحافظة دون وقوع إصابات. وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم المنتزه أول رفقة رجال الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين تساقط أجزاء خرسانية من بلكونة، وجرى وضع حواجز خشبية لتفادي عملية تساقط الأجزاء الخرسانية وحماية المواطنين من السقوط عليهم.

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