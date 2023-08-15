مركز تحديث الصناعة يطلق منصة إلكترونية لـ152 فرصة استثمارية

كتب إسلام سعيد

في إطار توجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ونظراً للدور الفنى الذى يقوم به مركز تحديث الصناعة فى زيادة تنافسية الصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلى من خلال تحديد عدد من الفرص الإستثمارية، قام مركز تحديث الصناعة بتحليل الواردات والصادرات المصرية على مدار الأربع سنوات السابقة وأيضاً تحديد عدد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتم إعداد قائمة بالفرص الإستثمارية فى مختلف القطاعات والتى تضم عدد 152 فرصة استثمارية فى القطاعات المختلفة.

ونظراً لمتابعة تطبيق الفرص الإستثمارية، أعلنت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة إطلاق المركز لمنصة إلكترونية تضم الفرص الإستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية من خلال الرابط التالي : http://invest.imc-egypt.org/

كما دعت دعاء سليمة جميع الراغبين في التعرف على الفرص الاستثمارية لتفقد المنصة وتحديد الفرص المناسبة لهم في القطاعات الأتية" الصناعات الطبية والدوائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، صناعة مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الصناعات النسيجية وصناعات الطباعة والتغليف". وسيتم التنسيق مع الهيئات والجهات المختلفة لمساعدتهم للإستثمار في الفرص المذكورة أعلاه، محلياً أو بالشراكة مع الشركات الأجنبية التي يمكنها نقل التكنولوجيا إلى السوق المصري.

ويستطيع المستثمر البحث داخل المنصة الالكترونية من خلال البحث بالقطاع الذي يرغب الاستثمار فيه، والبحث بالفئة أيضاً، والاطلاع على كافة البيانات اللازمة.

كما يمكن من خلال المنصة الالكترونية ملء استمارة التواصل لتقديم المزيد من المعلومات اللازمة بالفرصة الاستثمارية المرغوب فيها.

وفي حالة الاستفسار عن المزيد من المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة برجاء التواصل مع المجلس.