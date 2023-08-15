محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 13 مشروعا بمدينة قليوب بمناسبة العيد القومى

القليوبية إبراهيم سالم

واصل اليوم الثلاثاء، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، افتتاح وتفقد المشروعات التى تم تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة المختلفة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة فى توفير حياة كريمة لهم، حيث افتتح المحافظ 15 مشروعا خدميا بتكلفة تتخطى الـ630 مليون جنيه، موزعة ما بين 8 مشروعات أبنية تعليمية، و4 مشروعات صرف صحى، بالإضافة إلى مشروع كوبرى الأعجام.

وخلال الجولة اليوم، افتتح المحافظ مدرسة سنديون الرسمية لغات بعد الانتهاء من إنشائها على مساحة أكثر من 4295م، بقيمة تعاقدية تزيد عن 6.6 مليون جنيه، بإجمالي 22 فصلا دراسيا، 2 معمل كمبيوتر، 3 معامل للعلوم تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتفقد المحافظ عدد من الفصول الدراسية والمعمل التكنولوجي ومحيط المدرسة، مشيداً بمستوى حجم الأعمال والإنشاءات المنفذة، يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

كما افتتح المحافظ المبنى الجديد بمدرسة الفريق سعد الدين الشاذلى على مساحة 340 متر مربع، وتم توسعة المدرسة بـ14 فصلا جديدا ليصل إجمالي الفصول إلى 42 فصلا، وسيتم تخصيص المدرسة لجميع المراحل الدراسية، وقام المحافظ بجولة داخل المدرسة تفقد خلالها الفصول الدراسية والمعامل الخاصة بالحاسب الآلي والعلوم، ووجه بالاهتمام بالمدرسة والعمل على الصيانة الدورية لها.

ووجه المحافظ إلى أهمية أن يتوازى مع هذه الأعمال تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والدهانات والتشجير، مع زيادة المسطحات الخضراء لإعطاء المظهر الجمالي والحفاظ على البيئة بما يتواكب مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "المشروعات الخضراء الذكية" لتكون مدارسنا عبارة عن صروح جمالية وحضارية بشكل راقي يحفز أبناءنا على الجدية والجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

وتابع المحافظ الجولة بوضع حجر الأساس لمدرسة قليوب الرسمية لغات، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والقضاء على الكثافات بالمدارس تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة خاصة في قطاع التعليم.

وقام المحافظ بوضع حجر أساس مدرسة "قليوب الرسمية لغات"، والتي يجري إنشاؤها بإجمالي عدد فصول 14 فصلًا دراسيًا ليصل عدد الفصول بالمدرسة إلى 70 فصلا، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة وبتكلفة إجمالية تبلغ 13 مليون و500 ألف جنيه، واستمع إلى شرح من مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية لمراحل التنفيذ بالمدرسة، ونهو جميع العقبات أمام التنفيذ وفقًا لاشتراطات هيئة الأبنية التعليمية، كما تابع أعمال صب القواعد بالموقع، مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية وبالاشتراطات الفنية والقياسية التي وضعتها هيئة الأبنية التعليمية وتحت إشراف مهندسي الهيئة .

كما تفقد المحافظ، أعمال إنشاء توسعات مدرسة للتعليم الأساسي والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 60% وجاري أعمال التأسيس والمحارة وصب البلاطة الخرسانية الأخيرة وجاري العمل على قدم وساق للانتهاء من المدرسة العام الدراسي المقبل وتتكون المدرسة من عدد 44 فصل بعد إضافة 11 فصلا جديدا في التوسعات التي يتم إنشاؤها، ويقع المبنى الإضافي على مساحة 340 متر مربع موجها بدفع الأعمال والالتزام بالمواصفات القياسية عند الاستلام وبلغت تكلفتها 5.8 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ أيضا مدرسة للتعليم الأساسي والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 80%، حيث يتم بها أيضا أعمال التأسيس والتشطيبات الداخلية وتتكون المدرسة من عدد 14 فصل بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.7 مليون جنيه، وبعد الانتهاء من تسليم المدرستين بالقرية سيتم القضاء تماما على أزمة الكثافة الطلابية بمرحلة التعليم الأساسي لتصل إلى 40 طالب، حيث تفقد الموقع واستمع إلى شرح من مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية لمراحل التنفيذ بالمدرسة ونهو جميع العقبات أمام التنفيذ وفقًا لاشتراطات هيئة الأبنية التعليمية، كما تابع أعمال التشطيبات الداخلية بالفصول ودورات المياه، مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية وبالاشتراطات الفنية والقياسية التي وضعتها هيئة الأبنية التعليمية وتحت إشراف مهندسي الهيئة.

وتابع المحافظ، الجولة بافتتاح مدرسة حلابة الابتدائية، وسط استقبال الأهالي والأطفال بالزغاريد والورود والطبل البلدي تعبيرًا عن فرحتهم، ضمن المشروعات التي تنفذها المحافظة للنهوض بالعملية التعليمة وتوفير بيئة جيدة للطلاب، وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة بمشاركة بعض أطفال القرية والأهالي، تفقد المحافظ ومرافقوه بعض أقسام المدرسة والفصول الدراسية بها واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية لمراحل العمل التي تمت وتجهيز المدرسة بأحدث الأثاث والأجهزة لافتًا إلى أن مدرسة حلابة الابتدائية تم إنشاؤها على مساحة 900 متر، بإجمالي 26 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل، وقامت بتنفيذها هيئة الأبنية التعليمية كما قامت الهيئة بتجهيزها وتأثيثها بأحدث الأجهزة.

وقام الهجان، بجولة تفقدية لقرية ميت حلفا وذلك لتفقد ووضع حجر الأساس لمدرستين بالقرية للمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية لتمثل تلك المدارس صرحاً تعليمياً جديداً يُساهم في القضاء على نظام الفترتين وتقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

ومن الجدير بالذكر أن المدرسة الإعدادية بقرية ميت حلفا تقام على مساحة 2100م2، وتتكون من دور أرضي و4 طوابق بتكلفة 9 مليون جنيه، وتضم 18 فصلاً دراسياً ومعمل ومكتبة، وحجرة مجالات، وصالة متعددة الأغراض وغرفة وسائل تعليمية، وغرفة تحضير الدروس للمعلمين ومصلي، كما تقام المدرسة الثانوية بميت حلفا على مساحة 1567 متر مربع وسيتم توسعتها بعدد 9 فصول جديدة ليكون العدد الإجمالي لفصول المدرسة 20 فصلا دراسيا.

وأكد المحافظ، أن افتتاح تلك المدارس جاء ضمن خطة التوسعات التي يجرى تنفيذها بمدارس المحافظة بهدف تقليل الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين، وخلال الافتتاح، موضحا أن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل.

وفي قطاع الصرف الصحي بدأ المحافظ المشروعات بتفقد أعمال إنشاء محطة صرف صحي سنديون والتي وصلت نسبة تنفيذها حتى الآن 40%، ووصلت تكلفة المشروع إلى 470 مليون جنيه، حيث تم إضافة جميع الكتل السكنية الملاصقة للحيز العمراني للقرية، وخلال تفقد المشروع استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يضم محطة رفع، شبكات انحدار وخط طرد، حيث أشار مدير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه سيتم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية في 30 يونيو القادم.

كما افتتح المحافظ، مشروع الصرف الصحي لقرية كفر أبو جمعة والذي يصل تكلفته إلى 16 مليون جنيه، والتي تعمل بطاقة 470 مترا مكعبا / يوم وتخدم قرية كفر أبو جمعة، واستمع إلى شرح مفصل عن المحطة، ووجه بضرورة مراعاة أعمال الصيانة الدورية لها وتفقد محطة الرفع والمعمل، وأحواض الترسيب، مشيدا بالمستوى المتميز للمحطة، وما تشهده المحافظة من طفرة كبيرة على مستوى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وافتتح المحافظ، خلال جولة اليوم أيضا مشروع الصرف الصحي لكفر رمادة والترجمان والذي تم الانتهاء من المشروع بالكامل وتركيب الوصلات المنزلية للمواطنين، وتم تشغيل المحطة من قبل شركة المياه والصرف الصحي كما تم الانتهاء أيضا من مشروع الصرف الصحي لقريتي عبد الحميد عطية وأبو الحسن وبلغت تكلفة المشروع 36 مليون جنيه.

وتوجه "الهجان"، لتفقد محطة معالجة حلابة بقليوب والتي تقع على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 111 مليون جنيه، بطاقة تصل إلى 10 ألاف /م3 في اليوم وبلغت نسبة التنفيذ 95% للأعمال المدنية، ونسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وصلت إلى 67%، وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال خلال ديسمبر المقبل، موجها بدفع الأعمال وزيادة المعدات والعمالة للانتهاء من المحطة وتسليمها في المواعيد المحددة لربط محطات الرفع عليها وتشغيل مشروع الصرف الصحي بالقرية.

ومن جانبه أكد المحافظ، حرصه على تقديم كافة الإمكانيات لدعم مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أنه تم تحقيق نقلة نوعية في مشروعات البنية التحتية بالمحافظة خلال السنوات القليلة الماضية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة والتي تتطلب مشاركة كافة الأجهزة التنفيذية للدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، نسعى دائما لتحقيق حياة كريمة والتخفيف عن كاهل المواطنين، مهنئا أهالي مركز قليوب والمستفيدين من تلك المشروعات التي تم تنفيذها، بالذكرى الـ 155 لعيد القليوبية القومي.

وفي قطاع الخطة الاستثمارية، اختتم المحافظ الجولة بافتتاح كوبري مشاة قرية الأعجام على السكة الحديد بطريق قليوب رمادة، والذي تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية للمحافظة بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وذلك لخدمة أهالي قرية الأعجام وحمايتهم من خطر المرور على خط السكة الحديد بتلك المنطقة.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة للانتهاء من إنشاء الكوبري في فترة زمنية وجيزة، ومراعاة التصميم المعماري المطلوب، مشيرا أنه تم إنشاء الكوبري لأهميته في هذه المنطقة الحيوية وتسهيلا للمواطنين في عبور الطريق، خاصة للأطفال وكبار السن.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستثمارية الحالية بمدينة قليوب تشمل أعمال رصف عدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، منها رصف شارع الجهينى بداية من شارع العاشر حتى شارع الثلاثين بطول 700م وعرض 9م، ورصف شارع سليمان باشا بداية من حي الراعي حتى السلطان حسين بطول 800م عرض 9م، ورصف شارع إبراهيم باشا بداية من شارع علاء الدين حتى شجرة الدر بطول 800م وعرض 8م، ورصف شارع سمير عيد بداية من مزلقان العادلي حتى طريق عزبة عبد الله باشا القبلية بطول 800م عرض 12م، ورصف شارع البشارين بداية من شجرة الدر حتى حسين كامل بطول 350م عرض 8م، ورصف شارع الجمعية بقليوب المحطة بداية من شارع الجيش حتى آخر الشارع بطول 700م وعرض 10م، كما سيتم رصف شارع الرفاعي بداية من إبراهيم باشا حتى سليمان باشا بطول 350م وعرض 8م، وسيتم رصف شارع المساحة بقليوب المحطة بداية من مزلقان مركز قليوب حتى آخر الشارع بطول 800م عرض 10م، ورصف الطريق التبادلي بداية من الغنامة حتى ميدان سنافر بطول 800م وعرض 10م، بالإضافة إلى تطوير أسطول الحملة الميكانيكية بقليوب بتوريد 2 سيارة قلاب 20 طن، وتوريد سيارة نصف مقطورة قلاب كما سيتم توريد أدوات نظافة.

جاءت الجولة بحضور كل من اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة قليوب، والمهندس خالد عبد العزيز مدير الجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي، والمهندس مصطفى عبد الفراج مدير الأبنية التعليمية، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم.



افتتاح مشروع الصرف الصحي بكفر أبو جمعة



المحافظ خلال الجولة



المحافظ يتفقد المحطة



المدارس الجديدة بالقليوبية



المقاعد الجديدة بالمدارس



جانب من المدارس الجديدة



خلال افتتاح المشروعات



كوبري المشاة



محطة رفع الصرف الصحي



مقاعد الأطفال بالمدارس