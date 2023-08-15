محافظ القليوبية يتفقد ويفتتح 14 مشروعا للتعليم والصرف الصحي بقليوب

ومن المقرر أن تبدأ جولة المحافظ بتفقد مدرسة ميت حلفا الثانوية "توسع" 9 فصول، بتكلفة 4.6 مليون جنيه، وتفقد مدرسة صنافير للتعليم الأساسي 2، 11 فصل (توسع) بتكلفة 5.8 مليون جنيه، وتفقد مدرسة صنافير للتعليم الأساسي (توسع) 14 فصل، بتكلفة 8.7 مليون جنيه، وتفقد مدرسة قليوب الرسمية لغات (توسع) 14 فصل، بتكلفة 10 مليون جنيه، وتفقد مدرسة ميت حلفا الإعدادية "إحلال جزئي" 10 فصول، بتكلفة 9 مليون جنيه

ويواصل المحافظ جولته، بافتتاح مدرسة سنديون الرسمية لغات، توسع 11 فصل بتكلفة 6.7 مليون جنيها، وافتتاح مدرسة الفريق سعد الدين الشاذلي توسع 14 فصل، بتكلفة 5.7 مليون جنيه، وافتتاح مدرسة حلابة الابتدائية توسع 26 فصل بتكلفة 6.1 مليون جنيه، ووضع حجر الأساس لمدرسة قليوب الرسمية لغات توسع 14 فصل، بتكلفة 10 ملايين جنيها، ووضع حجر الأساس لمدرسة ميت حلفا الإعدادية "إحلال جزئي"، 10 فصول، بتكلفة 9 ملايين جنيه، ووضع حجر الأساس لمدرسة ميت حلفا الثانوية "توسع وصيانة" 9 فصول بتكلفة 4.7 مليون جنيه.

كما يفتتح المحافظ، مشروع صرف صحى كفر أبو جمعة بتكلفة 13 مليون جنيه، وافتتاح مشروع صرف صحى كفر رمادة والترجمان بتكلفة 17 مليون جنيه، وافتتاح مشروع كوبري الإعجام بتكلفة 1.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية، وتفقد محطة صرف صحى سنديون بقليوب بتكلفة 212 مليون جنيه، وتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى حلابة بتكلفة 111 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 85%، وافتتاح مكتب بريد كفر أبو جمعة.