النيابة الإدارية: ماس كهربائى وراء حريق مخزن مواد غذائية بالخانكة

كتب سليم على

أجرت نيابة الخانكة الإدارية، معاينةً لموقع مخزن المواد الغذائية بعزبة "حسيب بحوض الزيني بقرية سرياقوس" التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، والذي نشب فيه حريق صباح اليوم، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس ، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

شكل المستشار محمد منير، القائم بعمل مدير النيابة الإدارية بالخانكة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم ، أحمد خضر، رئيس النيابة، وأحمد جاد الله، رئيس النيابة، وأحمد مسعد، وكيل النيابة، لإجراء معاينة لموقع المخزن، وبصحبتهم نائب رئيس مدينة الخانكة، ورئيس وحدة "سرياقوس"، ورئيس الوحدة الزراعية، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخانكة، ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة الخانكة، وفني التنظيم بوحدة "سرياقوس".

وكشفت المعاينة، أن المخزن مكون من جمالون مقام بأعمدة خرسانية وسقف من الصاج على مساحة 500 متر تقريبًا، وأنه مقام على أرض زراعية تقع خارج الحيز العمراني، وأن اندلاع الحريق بدأ في حوالي الساعة الرابعة فجر يوم الاثنين الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ جرَّاء ماس كهربائي، أتى على محتويات المخزن كلها، والتي ضمت مواد غذائية ومشروبات غازية وزيت طعام مخزنه لإعادة بيعها، قُدرت قيمتها بما يقارب سبعة ملايين جنيهًا، ولم تقع أية خسائر في الأرواح البشرية، حيث تم السيطرة على الحريق دون أن يمتد لممتلكات أخرى أو عقارات مجاورة لموقع الحادث.