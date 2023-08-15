محافظ الدقهلية يطالب بسرعة إنهاء إجراءات الطرح لمشروعات الخطة الاستثمارية

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الاجتماع الدوري الموسع مع مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتناول "مختار" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أسلوب العمل داخل الإدارات كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الأداء وحسن الإنجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.

ووجه "مختار" بضرورة الاستعداد التام وسرعة إنهاء إجراءات الطرح لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة 2023/2024 بمراكز المحافظة، لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

وقال مختار إن إجمالي استثمارات الخطة الجديدة بالمحافظة 628 مليون جنيه، مشيرا إلى أهمية العمل بكل الجهد في مشروعات الخطة في الربع الأول لها بتضافر جهود كافة الوحدات المحلية علي مستوي المحافظة.

وتابع "مختار" موقف تجهيز الأراضي اللازمة لمشروعات مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الثانية بعدد من مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة بالفعل غيرت وجه الحياة للمواطنين في الريف من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة المجالات

وفي ذات السياق، أكد "مختار" علي ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال لجان تفعيل قانون المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة حرصا على تطبيق القانون حفاظا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين، مشيرا إلى أهمية تعريف المواطنين بمميزات القانون وأهمية تقنين أوضاع المحال العامة لصالح المواطنين.

كما وجه "مختار" بالمتابعة المستمرة أولا بأول بالخدمات المقدمة للمواطنين من المجمعات الحكومية والمراكز التكنولوجية بمشروعات حياة كريمة بقري شربين تحقيقا لاحتياجات المواطنين.

ووجه "مختار" بضرورة وضع خطة بديلة لنقل وتسكين العاملين بالمنشآت الحكومية الصادر لها قرارات إزالة في أماكن مناسبة لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

كما وجه "مختار" بضرورة إعطاء دفعة قوية للعمل في ملفات التصالح والتقنين تيسيرا علي المواطنين وتحقيقا لمصالح المواطنين.

وتناول "مختار" خلال مؤتمر المتابعة الأسبوعي اليوم العديد من الملفات الأخري التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين، شملت ضرورة تنشيط التحصيل لمستحقات الدولة في مقدمتها رسوم النظافة وكذلك ومتابعة موقف انشاء مجمع خدمات بالدقهلية، وتنفيذ محطة الصرف الصحي بالزعفران بالمنصورة، وتطوير حديقة الحيوان، وشجرة الدر وكذا متابعة موقف عدد من المشروعات المتعثرة لإعطاء دفعة للعمل بها وموقف تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، بمراكز ومدن المحافظة وكذا موقف صيانة دورات المياة العمومية بالديوان العام.

وأكد "مختار" أن المحافظة ومن خلال جهازها التنفيذي وكافة الإدارات تعمل من أجل خدمة المواطنين، والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم.